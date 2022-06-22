Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle 20 ev tedbiren boşaltıldı

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