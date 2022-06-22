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Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

22.06.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile yürütülen çalışmaları havadan inceledi

Marmaris'teki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini sürdürüyor.

Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezinin üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı merkezin boşaltılmasına başlandı.

Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Alevlerin alana yaklaşmasını önlemek için arazözlerin yanı sıra bölgeye hava araçları da yönlendirildi.

Yangın yönetim merkezi bahçesine de arazözler ve TOMA'lar getirildi.

Öte yandan Değirmenyanı ve Hisarönü mahallelerinde de yangının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile yürütülen çalışmaları havadan inceledi.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile yürütülen çalışmaları havadan inceledi

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

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