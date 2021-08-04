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Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

04.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alevlerin Kızkumu sahiline ulaşmaması için yangın söndürme helikopterleri yoğun mesai harcıyor.

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Bölgede bulunan çok sayıda gönüllü vatandaşın da yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü.

Rüzgarın da etkisiyle Kızkumu Mahallesi'nde, alevler dağların yüksek noktalarından sahile doğru ilerlemeye başladı.

Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, Kızkumu Mahallesi'ne yerleştirildi.

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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