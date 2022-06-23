Marmaris'teki yangında tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşlar yürütülen çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde, ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, 2 gündür, gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerini sürdürürken tedbir amaçlı evleri ve hayvanlarını tahliye edilen vatandaşlar, ekiplerin yürüttüğü çalışmalardan memnun. Vatandaşlar en kısa sürede yangının kontrol altına alınarak tekrar evlerine dönmek istiyor.

Değirmenyanı Mahallesi'nde evleri tahliye edilen 66 yaşındaki Birgül Çamurluoğlu, AA muhabirine, ekiplerin gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak yangına müdahale ettiğini, kendilerinin de yangının sönmesi için beklediklerini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının Marmaris'te seferber edildiğini belirten Çamurluoğlu, "Devletimiz sağ olsun. Yangına müdahale ediyorlar. Çok büyük bir destek gördük. Vallahi yukarıdan çok güzel müdahale ettiler. Yollar kapalıydı. Her yerde ekipler vardı. Herhangi bir hasarımız yok." dedi.

Evlerinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini anlatan Çamurluoğlu, yangının hızlı bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ilerlediğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Ziya Şimşek ise orman yangınının rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde ilerlediğini, ekiplerin çok büyük gayret gösterdiğini ancak büyüdüğünü ifade etti.

Yangında ilk gün akşam saatleri olması nedeniyle hava araçlarının müdahale edemediğini, bu nedenle yangının büyüdüğüne işaret eden Şimşek, sabah saatlerinde ise hava araçlarının gelmesiyle yavaşladığını dile getirdi.

Şimşek, devletin tüm kurumlarının bölgeye gelerek ilk günden itibaren yanlarında olduklarını ve yangına müdahale ettiğini vurgulayan Şimşek, "Hava araçları ve Ege Bölgesi'ndeki arazöz ve itfaiye araçlarının gelmesiyle yangına çok hızlı bir şekilde müdahale edildi. Havadan ve karadan tüm ekipler, devlet tüm imkanlarıyla seferber. Çalışmalar devam ediyor. Dün yangın bizim evimizin yanına kadar geldi. Herkes buradaydı. Evimizi kurtardık. Allah'a şükür iyiyiz. İnşallah kısa sürede söndürülür." diye konuştu.

- "Ekipler evimizi kurtarmak için sabaha kadar mücadele etti"

Mahalle sakinlerinden 41 yaşındaki Bahar Dev ise ekiplerin, evlerine yaklaşan alevlere sabaha kadar müdahale ettiğini, evler ile alevler arasına şerit açtığını belirtti.

Rüzgar nedeniyle alevlerin tekrar ters istikamete döndüğünü ve işçilerin zor durumda kaldığını anlatan Dev, şunları söyledi:

"İlerideki evler boşaltıldı. Biz de alevleri yavaşlatmak için evimizin etrafını suladık. Ekipler alevleri söndürdü. Ama havadan da müdahale çok iyi olduğu için böyle çok çabuk söndü. Geçen yıl burada değildim ama akrabalarım ile sürekli konuşuyordum. Geçen sene de ekipler vardı. Onlar da söylüyordu. Bu yıl da var. Kendi gözümle de görüyorum. Helikopter, uçak sesi hiç durmadı. Yalan yanlış haberler oluyor. Ama gerçekten buradalar. Yalan söyleyemem. Hepsini gözümle görmüyor olabilirim ama kulağımla sürekli duyuyorum."

Dev, ekiplerin alevlerle gece gündüz mücadele ettiğini anlatarak, devletin tüm imkanlarının Marmaris'te seferber edildiğini ifade etti.