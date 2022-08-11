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Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

11.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan gemide çoğunluğu ABD ve İngiliz 973 yolcu ile 750 kişilik personel bulunuyor.

238 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin, bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen gemi gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Kruvaziyer liman port riviera

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