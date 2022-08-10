"Masal Şatosu: Gizemli Misafir"in galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Masal Şatosu'nun devam filmi "Masal Şatosu: Gizemli Misafir", gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galaya filmin ekibi ve genç oyuncularının yanı sıra sosyal medya içerik üreticileri ile minik izleyiciler de katıldı.

Filmin yönetmeni Burak Kuka, gösterim öncesinde AA muhabirine, "Bu bizim 2019'da başladığımız bir serüvenimiz, güzel bir çocuk filmi. Fantastik olmasının dışında pedagojik formasyon olarak bir mesaj veren, çocuklara filmden çıktıklarında bir şeyler katabildiğimizi düşündüğümüz bir proje." dedi.

Kuka, serinin ilk filminin beğenilmesinin ardından hemen hazırlıklarına başladıkları ikinci filmin, 2-3 yıllık bir çalışmanın ardından 12 Ağustos'ta seyirciyle buluşacağı bilgisini verdi.

- "Küçüklerle uğraşmak zor ama ben seviyorum"

Çocuk filmlerinin, diğerlerinden çok farklı bir tarz olduğunu dile getiren Kuka, "Oyunculara bakarsanız 5-6 yaşından 10-15 yaşına kadar bir skalamız var. Evet küçüklerle uğraşmak zor belki ama ben seviyorum. İnanın beni sette yönetmen gibi görmüyorlar, anaokulu öğretmenleri veya ilkokul öğretmenleri gibi görüyorlar. Biraz daha meşakkat istiyor ama günün sonunda iş çıktığında onları mutlu görmek başka bir mutluluk." değerlendirmesini yaptı.

Burak Kuka, filmin çekimlerinin Antakya'da yapıldığını ve 4 hafta sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Antakya'ya birkaç kez gitmiştim ama çalışma imkanı bulduğumda daha yakından tanıdım. Mesela arkeoloji müzesine girdik, çok hassas ve çok ciddi çalışılması gereken bir şey, çok ciddi eserler var içeride, orada çalıştık. Ayrıca mağaralarında çalıştık. Antakya zaten herkesin aşağı yukarı fikri olan bir yer, tarihi anlamda da önemli."

Oyuncu Ozan Varol, filmde kötü, karizmatik ve sempatik bir karakter olan "Gölge"yi oynadığını ifade ederek, "Çekimler benim için kolaydı çünkü çocuk tiyatrosu da yaptım zamanında. Tabii ki tiyatro ile film seti çok farklı." dedi.

- "Masal Şatosu artık benim ailem gibi oldu"

Masal Şatosu'nun ilk filminde de rol alan 15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban, ismi gibi çok neşeli biri olan Neşe karakterini oynadığını söyledi.

Filmde Neşe'nin arkadaşlarıyla birlikte başlarından geçen maceranın anlatıldığı bilgisini veren Çoban, "Neşe de burada lider olmaya çalışıyor ama bazen sıkılıyor ve önlerine sorunlar çıkabiliyor. Genel olarak komedi, macera tam bir çocuk filmi yani." dedi.

Genç oyuncu, arkadaşlarıyla sette eğlendiklerini ve iyi vakit geçirdiklerini belirterek, "Masal Şatosu artık benim ailem gibi oldu, iki tane dijital dizi yaptık, bu da ikinci film o yüzden çok alıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin minik oyuncularından 13 yaşındaki Bade Talanioğlu ise ilk oyunculuk deneyimi olduğunu ifade ederek, "Ekipteki bütün arkadaşları çok sevdim. Çok eğlenceli geçti. Güzel bir deneyimdi benim için." diye konuştu.

Gösterim öncesinde filmin afişi önünde bir araya gelen filmin ekibi ve oyuncuları basın mensuplarına filme ilişkin değerlendirmede bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Film hakkında

Çekimleri Hatay'da gerçekleştirilen, "Masal Şatosu: Gizemli Misafir"de Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Dolunay Soysert, Sinan Çatıkkaş, Cansu Öztekin, Berkan Hamedi, Mustafa Konak, Bade Talanioğlu, Ozan Varol, Emre Yaban, Melis Hazal Karagöz, Mehmet Cerrahoğlu, Nazan Kahraman, Ayaz Güler ve Sude Koçoğlu rol alıyor.

Seyircileri "Masal Diyarı"na yolculuğa çıkaran filmde, Neşe ve arkadaşlarının evlerinde parti hazırlığı yaparken, masal diyarından gelen ve hafızası bir silinen bir prensi ait olduğu yere göndermek ve masal kahramanlarına neşesini geri kazandırmak için giriştikleri aksiyon ve eğlence dolu bir serüven anlatılıyor.

Yönetmenliğini Burak Kuka'nın, senaryosunu ise Erçin Sadıkoğlu'nun üstlendiği yapım, 12 Ağustos'ta vizyona girecek.