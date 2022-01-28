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Maske Kimsin Sen 'Ördek' kimdir? Maske Kimsin Sen 'Ördek' kim çıktı?

28.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyircilerin merakla takip ettiği Maske Kimsin Sen programında ünlü isimler maskelerin ardına gizleniyor ve verdikleri çeşitli ipuçlarıyla kendilerini belli etmeye çalışıyor. Maske Kimsin Sen programında özellikle Ördek maskesinin ardındaki isim merak konusu oldu. Ördek maskesinin ardındaki kişi hakkında çeşitli tahminlerde bulunuluyor. Peki Maske Kimsin Sen'de Ördek maskesinin ardındaki isim kim?

FOX ekranlarında yayınlanan yeni program Maske Kimsin Sen büyük çıkış yakaladı. Sunuculuğu Tansel Öngel'in üstlendiği Maske Kimsin Sen programında jüri koltuğunda Melis Sezen, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Eda Ece oturuyor. Ördek maskesini giyen kişi performansıyla oldukça dikkat çekti. Sosyal medyada, Ördek maskesinin ardındaki ismin ifşa olduğu konuşuldu. Peki Ördek maskesinin ardındaki ünlü isim kim?

MASKE KİMSİN SEN ÖRDEK KİM?

Maske Kimsin Sen programında Ördek maskesiyle sahneye çıkan isim merak konusu oldu. Performansıyla seyircileri etkileyen Ördek maskesinin ardındaki isim, ipuçlarına ve sese bakarak Zeynep Bastık, Merve Dizdar, Aslı Bekiroğlua veya Ece Seçkin olabileceği düşünülüyor.

MASKE KİMSİN SEN'DE AYNA KİM ÇIKTI?

MASKE KİMSİN SEN'DE AYNA KİM ÇIKTI?
Ayna maskesini giyen ünlü isim oldukça merak edilen maskeler arasındaydı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Maske Kimsin Sen programında Ayna maskesinin ardındaki isim, tahminler doğrultusunda Biran Damla Yılmaz çıktı.

ASLAN, GEYİK, KUZGUN VE UNİCORN KİM?

ASLAN, GEYİK, KUZGUN VE UNİCORN KİM?
Aslan, Kuzgun, Geyik ve Unicorn maskesinin ardındaki isimler henüz belli olmadı. Ancak bu maskelerin ardındaki isimler hakkında çeşitli tahminlerde bulunuldu. Tahminlere göre Kuzgun maskesinin ardındaki ismin Kubilay Aka olduğu konuşuluyor. Aslan maskesinin ardındaki ismin ise Özge Borak olduğu ifade ediliyor. Geyik kostümünü giyen ünlünün Burcu Özberk olduğu söylenirken Unicorn maskesinin ardındaki ismin ise Doğa Rutkay olduğu söyleniyor.

ŞÖVALYE, AĞAÇ, İSKELET AÇIKLANDI!

ŞÖVALYE, AĞAÇ, İSKELET AÇIKLANDI!
Ağaç kostümünün ardındaki ünlü isim Derya Baykal, İskeler maskesinin ardındaki ünlü isim ise Keremcem çıkmıştı.
Performansıyla herkesi şaşkına çeviren 63 yaşındaki Ender Saraç, Şövalye maskesinin ardındaki isim oldu. Yaşına rağmen stüdyoda yaklaşık 24 kilo ağırlığındaki kostümle horon tepen Ender Saraç sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Derya Baykal
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