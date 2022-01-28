Maske Kimsin Sen 'Ördek' kimdir? Maske Kimsin Sen 'Ördek' kim çıktı?

FOX ekranlarında yayınlanan yeni program Maske Kimsin Sen büyük çıkış yakaladı. Sunuculuğu Tansel Öngel'in üstlendiği Maske Kimsin Sen programında jüri koltuğunda Melis Sezen, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Eda Ece oturuyor. Ördek maskesini giyen kişi performansıyla oldukça dikkat çekti. Sosyal medyada, Ördek maskesinin ardındaki ismin ifşa olduğu konuşuldu. Peki Ördek maskesinin ardındaki ünlü isim kim?

Maske Kimsin Sen programında Ördek maskesiyle sahneye çıkan isim merak konusu oldu. Performansıyla seyircileri etkileyen Ördek maskesinin ardındaki isim, ipuçlarına ve sese bakarak Zeynep Bastık, Merve Dizdar, Aslı Bekiroğlua veya Ece Seçkin olabileceği düşünülüyor.

ASLAN, GEYİK, KUZGUN VE UNİCORN KİM?

Aslan, Kuzgun, Geyik ve Unicorn maskesinin ardındaki isimler henüz belli olmadı. Ancak bu maskelerin ardındaki isimler hakkında çeşitli tahminlerde bulunuldu. Tahminlere göre Kuzgun maskesinin ardındaki ismin Kubilay Aka olduğu konuşuluyor. Aslan maskesinin ardındaki ismin ise Özge Borak olduğu ifade ediliyor. Geyik kostümünü giyen ünlünün Burcu Özberk olduğu söylenirken Unicorn maskesinin ardındaki ismin ise Doğa Rutkay olduğu söyleniyor.