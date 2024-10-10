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  4. MasterChef Ayşe elendi ama gündemden düşmüyor! Estetik mi yaptırdı?

MasterChef Ayşe elendi ama gündemden düşmüyor! Estetik mi yaptırdı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.10.2024 07:41
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MasterChef Türkiye'den son elenen isim Ayşe Ekiz sosyal medyada gündemden düşmüyor. "Hayallerimin peşine düşüp yürüdüğüm yol burada bitti" diyen Ayşe'nin son pozlarındaki değişimi sosyal medyada konuşuluyor.

Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı.

MasterChef'e başvurusu günlerce konuşulan ve herkesi etkileyen Ayşe Ekiz, yarışmanın son elenen yarışmacısı oldu.

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SON HALİNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını açıkladı.

"Hayallerimin peşine düşüp yürüdüğüm yol burada bitti. Burası bana her anlamda çok şey öğretti. Kuş kanadını açarmış nasibi kadar uçarmış nasibim buraya kadarmış çabaladım çırpındım bazen oldu bazen olmadı ama bunu yaparken hep kendimi hal hareketimi kontrol ettim yanlış bir şey yapıyor muyum diye gönüllerinizde hoş bir yer ettiysem kendim gibi genç kızlara güzel bir örnek bir umut ışığı olduysam ne mutlu bana" diyen Ayşe Ekiz sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Ayşe Ekiz'in elenme sonrası yaptığı paylaşımlardaki değişimi de sosyal medyada dikkat çekti.

Kaşlarındaki farklılık dikkat çeken Ayşe Ekiz'in ayrıca yüz hatlarındaki gerginlik de 'botoks mu yaptırdı?' sorularını beraberinde getirdi.

Dudak ve burun dolgusu yaptırmış olabileceği ihtimalinin yanında MasterChef Ayşe'nin burnundaki değişim de gözlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef estetik
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