MasterChef Ayşe elendi ama gündemden düşmüyor! Estetik mi yaptırdı?

"Hayallerimin peşine düşüp yürüdüğüm yol burada bitti. Burası bana her anlamda çok şey öğretti. Kuş kanadını açarmış nasibi kadar uçarmış nasibim buraya kadarmış çabaladım çırpındım bazen oldu bazen olmadı ama bunu yaparken hep kendimi hal hareketimi kontrol ettim yanlış bir şey yapıyor muyum diye gönüllerinizde hoş bir yer ettiysem kendim gibi genç kızlara güzel bir örnek bir umut ışığı olduysam ne mutlu bana" diyen Ayşe Ekiz sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.