MasterChef Beyza ve Onur'un yakınlığı sosyal medyayı ikiye böldü! Aşk mı dostluk mu?

MasterChef ilk günden beri gündemde yer ediyor. Reytinglerde de zirvede olan yarışmada Onur ve Beyza da dikkat çeken bir isim. İkilinin arasının iyi olması sık sık gündeme geliyor.

MasterChef Türkiye başlar başlamaz izleyiciler beğendikleri yarışmacıları yakıştırmaya da başladı. Survivor'da Yunus ve Aleyna gibi Onur ve Beyza da son günlerde sık sık yakıştırılma paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Son olarak Mavi takım kaptanı Onur olurken, kendisine rakip olarak Beyza'yı seçti. Beyza'nın Kırmızı takım önlüğünü giydirirken eli ayağına dolanan Onur'un o halleri izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Ancak bu durum sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi bu ikiliyi abi kardeş gibi görürken kimi de "Onur hoşlanıyor heyecanlandı" dedi.