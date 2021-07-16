MasterChef Bozbey Muratcan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kanlar içerisinde kaldı, çığlık attı!

MasterChef’te bugün Soğan Dolması yemeği için yarışıldı. Üçlü düellolara devam edilen yeni bölümde, yarışmacılardan Bozbey Muratcan, büyük bir talihsizlik yaşadı. Bozbey, doğrama yaptığı esnada ani bir hareketle elini kesti. Yarışmacının acı içinde kıvrandığını fark eden şef Somer Sivrioğlu, sağlık görevlisini çağırdı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Bozbey’in elinden kan akmaya devam etti.