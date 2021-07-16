MasterChef Bozbey Muratcan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kanlar içerisinde kaldı, çığlık attı!

MasterChef’te bugün Soğan Dolması yemeği için yarışıldı. Üçlü düellolara devam edilen yeni bölümde, yarışmacılardan Bozbey Muratcan, büyük bir talihsizlik yaşadı. Bozbey, doğrama yaptığı esnada ani bir hareketle elini kesti. Yarışmacının acı içinde kıvrandığını fark eden şef Somer Sivrioğlu, sağlık görevlisini çağırdı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Bozbey’in elinden kan akmaya devam etti.
MasterChef yarışmacısı kanlar içinde kaldı!
TV8’in sevilen sevilen yarışma programı MasterChef'in yeni bölümünde Bozbey Muratcan, Rumeysa Sara ve yarışmacı Dilara yarıştı.
İkinci turda yarışan üç yarışmacı, bu defa soğan dolması için karşı karşıya geldi.
Dolmanın yapımı sırasında adrenalin dolu anlara sahne olan stüdyoda soğan dolması yarışmacıları epey zorladı.
Yarışmacılar zamanlamada sorun yaşarken dolma yapımı esnasında korku dolu anlar da yaşandı.
Şef Mehmet Yalçınkaya’nın "Teknik bir yemek, zor bir yemek" dediği yemeğin yapımında yarışmacılardan Bozbey, elinden yaralandı.
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