Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Konyaspor'a elenen Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları'ndan flaş sözler. Torunoğulları'nın Galatasaray'a yaptığı VAR çağrısı olay olacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"
Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, dramatik bir sonla kupaya veda etti. Normal süresi 0-0 biten maçın 120+2. dakikasında penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde, maç sonu yönetici Ertan Torunoğulları'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

"BİZİM LEHİMİZE OLSA VAR DEVREYE GİRER MİYDİ?"

Fenerbahçe den Galatasaray a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak" 1

Sözlerine rakibi tebrik ederek başlayan Torunoğulları, maçın kaderini belirleyen son dakika penaltısı üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

VAR sisteminin çifte standart uyguladığını iddia eden sarı-lacivertli yönetici, "Bizim lehimize olsa VAR devreye girer miydi? Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor maçlarında VAR devreye girmedi ve puanlar kaybettik. VAR'da art niyet var. Bizim lehimize olan pozisyonlarda VAR hakemi çağırıp penaltı verdirir miydi?" diyerek sisteme isyan etti.

TFF VE GALATASARAY'A TARİHİ DERBİ ÇAĞRISI

Fenerbahçe den Galatasaray a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak" 2

Açıklamalarının en çarpıcı kısmını yaklaşan derbiye ayıran Ertan Torunoğulları, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir başvuru yaptıklarını duyurdu.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın VAR odasına temsilci göndermesi için TFF'ye yazı yazdıklarını belirten Torunoğulları, "VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen gidenleri görmek için temsilci istedik. Bekliyoruz, bakalım Galatasaray kabul ediyor mu? İki kulübün de kabul etmesi lazım." diyerek ezeli rakiplerine açık bir çağrıda bulundu.

Torunoğulları ayrıca, tartışmalı Rizespor maçının VAR kayıtlarını dinlemek için de resmi başvuru yaptıklarını ve TFF'den yanıt beklediklerini sözlerine ekledi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

