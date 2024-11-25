MasterChef'e veda eden isim kim oldu? 'Safranlı tabak'ta başarısız olunca gitti... "Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum"

MasterChef Türkiye 2024'te heyecan dorukta! Son haftalara yaklaşırken, yarışmacılar birbirinden zorlu turlar ile şeflerin takdirini kazanmayı hedefliyor. Bu hafta, yarışmacılar safranlı yaratıcı tabakları ile şeflerin karşısına çıktı.

Yarışmacılar, safranla yaratıcı tabaklarını sunarak bu zorlu teste tabi tutuldu. İkinci turda ise Danilo Şef’in lezzet tabağı yapıldı ve şefler, bu turda en iyi tabağı yapan isimleri belirlemeye çalıştı.

Danilo Şef'in lezzet tabağı Magnifico ile yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak için mücadele etti. Ancak, ne yazık ki herkes bu zorlu sınavdan başarılı bir şekilde geçemedi. Şefler, tüm tabakları değerlendirdi ve en düşük puanı alan yarışmacıyı açıkladı.

En kötü tabağı yapan isim Muratcan oldu. Safranla hazırladığı tabağında şeflerden istenen performansı gösteremeyen Muratcan, MasterChef Türkiye 2024’e veda etti.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM

MasterChef 2024'te elenen isim kimdir? sorusunun cevabı netleşti: Muratcan şeflerden aldığı düşük puanla yarışmaya veda etti. Bu hafta, izleyiciler oldukça dramatik anlar yaşadı.

Seyirciler ise Muratcan'ın vedasına üzülerek şu paylaşımları yaptı.