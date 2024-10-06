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  4. MasterChef eleme gecesinde şoke eden anlar! Yarışmacılar ve şefler çıldırdı | Diskalifiye olabilirler

MasterChef eleme gecesinde şoke eden anlar! Yarışmacılar ve şefler çıldırdı | Diskalifiye olabilirler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 15:21
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MasterChef yeni sezonda eleme gecesinde potaya giren yarışmacılar elenmemek için mücadele edecek. MasterChef fragmanda yaşanan skandal anlar dikkat çekti. Yarışmacıların bazıları ve şefler çıldırdı. Bütün yarışmacılar dışarı çıkartıldı diskalifiye olabilir...

TV8'in başarılı programlarından MasterChef yeni sezon inanılmaz anlara sahne oluyor. MasterChef Türkiye 7. eleme adayı 5 Ekim Cumartesi akşamı belli oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan potadaki yarışmacılardan Bodrum mandalinasıyla yaratıcı tabak yapmaları istendi.

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EZGİ VE ŞİRİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Muratcan, Nevzat, Semih, Eda, Şirin, Alper ve Ayşe potadan çıkabilmek için uğraşırken fragmanda yansıyan görüntüler şoke etti.

Şirin, Nigar ve Eda'nın fragmana yansıyan görüntüleri dikkat çekti. Eda'nın yapacağı tatlı için balkonda olan Nigar ve Ezgi adeta aşağı gibi hareket etti.

Alışveriş listesini verip fikir veren yarışmacılara Kaan ve Onur tepki gösterdi.

Kaan tepki gösterek "Ben çok sinirlendim elim ayağım titriyor" dedi.

Mehmet Şef durumu fark edip yarışmayı durdurdu. Mehmet Şef Ezgi'ye cebindeki kağıt nedir deyince Ezgi "Şirin'in verdiği bir şey" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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