Jennifer Lopez, 1950'ler tarzıyla nefes kesti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla yine adından söz ettirdi. 57 yaşındaki yıldız, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarda fit fiziğini gözler önüne sererken 1950'lerin pin-up tarzından ilham alan görünümüyle dikkat çekti.

Lopez, Instagram hesabından paylaştığı karelerde vintage Hollywood ihtişamını yansıttı. Retro tarzda iki parçalı beyaz bikini giyen ünlü şarkıcı, kıyafet askılarının önünde poz verdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Aslan burcu sezonu devam ediyor" notunu düştü.

İki çocuk annesi Lopez'in yakın arkadaşı Jessica Alba, paylaşımın altına kalp gözlü ve ateş emojileri bıraktı. Bir başka takipçisi ise "Muhteşem" yorumunu yaptı.



Çok sayıda hayranı da Lopez'in fiziğini övgü yağmuruna tutarak ünlü yıldızın "hedef vücut" olduğunu belirtti.