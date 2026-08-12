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Jennifer Lopez, 1950'ler tarzıyla nefes kesti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

57 yaşındaki Jennifer Lopez'in yeni pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Lopez, beyaz bikinisiyle düz ve fit karnını sergiledi.

Jennifer Lopez, 1950'ler tarzıyla nefes kesti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi

Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla yine adından söz ettirdi. 57 yaşındaki yıldız, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarda fit fiziğini gözler önüne sererken 1950'lerin pin-up tarzından ilham alan görünümüyle dikkat çekti.

Lopez, Instagram hesabından paylaştığı karelerde vintage Hollywood ihtişamını yansıttı. Retro tarzda iki parçalı beyaz bikini giyen ünlü şarkıcı, kıyafet askılarının önünde poz verdi.

Jennifer Lopez, 1950 ler tarzıyla nefes kesti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 1

Ünlü şarkıcı paylaşımına "Aslan burcu sezonu devam ediyor" notunu düştü.

Jennifer Lopez, 1950 ler tarzıyla nefes kesti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 2

İki çocuk annesi Lopez'in yakın arkadaşı Jessica Alba, paylaşımın altına kalp gözlü ve ateş emojileri bıraktı. Bir başka takipçisi ise "Muhteşem" yorumunu yaptı.

Jennifer Lopez, 1950 ler tarzıyla nefes kesti! Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi 3
Çok sayıda hayranı da Lopez'in fiziğini övgü yağmuruna tutarak ünlü yıldızın "hedef vücut" olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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