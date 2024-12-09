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  4. MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gerginlik! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Mağduru oynuyor'

MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gerginlik! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Mağduru oynuyor'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.12.2024 23:21
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Eda ve Beyza arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. İkilinin açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de elemelerin yanı sıra yarışmacıları arasında yaşanan gerginlikler de yarışmaya damga vuruyor.

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KADIN YARIŞMALAR ARASINDA GERGİNLİK!

Programda Somer Şef, Beyza'nın Eda'ya sarılmamasını gündeme taşıdı. Beyza, Eda'nın kendisine sarılmadığını ve Şirin'i kırmızı takıma kaptan seçtikten sonra Eda'nın kendisiyle konuşmayı kestiğini söyledi.

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Eda da "Benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyorum." yanıtını verdi. İkilinin arasındaki bu gerginlik ise sosyal medyada gündem oldu. Kimisi Eda'yı kimisi de Beyza'yı savundu. Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları:

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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