MasterChef'te kim elendi? Seyirci jürinin kararına tepki gösterdi! 'Aşk için harcadınız..."

Final tarihi yaklaştıkça eleme heyecanı da her hafta artıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Kaan yarışmaya veda etmişti. MasterChef'te kimin elendiği ise merak edildi. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına gitmişti.

Ödül oyununun sahibi Onur olurken son eleme adayı da Erim seçilmişti. Yarışmanın ilk etabında Eda ve Onur, en iyi tabakları hazırlayarak ilk 8'e girmeyi başarmıştı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde Şirin'in eksik ürünle tabak çıkarmasına rağmen jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Emre'yi eledi. Böylece şeflerden düşük puan alarak yarışmaya veda eden isim Emre oldu.

Bu eleme kararına ise seyirciler tepki gösterdi. Emre'nin elenmemesi gerektiği savunuldu. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: