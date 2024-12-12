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  4. MasterChef'te Beyza ve Eda, Şirin arasında gergin anlar! "Bana bulaşmayın" dedi sosyal medyada yorum yağdı

MasterChef'te Beyza ve Eda, Şirin arasında gergin anlar! "Bana bulaşmayın" dedi sosyal medyada yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 08:46
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MasterChef'te büyük finale yaklaştıkça heyecan ve gerilim artıyor. MasterChef'te final yolunda kalan 3 kadın yarışmacı Eda, Şirin ve Beyza arasında gerilim yükseldi. Beyza fanları Şirin ve Eda'yı topa tuttu.

MasterChef'te finala az kaldı. Yarışmacılar arasında gerilim artarken 3 kadın yarışmacı kavga etti.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te Eda ve Şirin Beyza'ya tavır aldı.

11 Aralık 2024 akşamı oynanan oyunlar sonrası potaya giden ikinci aday Şirin oldu.

DOKUNULMAZLIK BEYZA'NIN OLDU

Masterchef Türkiye'de ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Beyza oldu. Yarışmada Beyza'ya karşı Eda ve Şirin'in tavrı sosyal medyada tepki çekti. Eda "Aynı kafada değiliz" dedi. Beyza ise sorular sonrasında buzların erimediğini söyledi. Şirin ise "Olay benden çıkmadı, buraya taşımadık istemedik" dedi.

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Beyza "Kötü niyetle söylemedim bir şey, 2 haftaki önceki olayları bana anlatmadın anlamı yok. Bir problem varsa gelip söyleyeceksin" derken Eda ise "Çok kötüsün çok düştün dedi, toparlan vs yok. Muratcan gidecek haftaya da sen gidersin dedi. Anlayamadım, sonra düşündüm. Destek azaldı, izlemem lazım. Şirin ile konuşuyor yalnız değil" dedi.

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Beyza ise "Dediklerinizin arkasında durmuyorsunuz sorun burada! " ifadelerini kullanırken Şirin ise "Söyleyip benim niyetim o değildi diyorsun! Ben senin niyetini mi okuyacağım. Beyza'ya derdimizi anlatmaya çalışıyoruz bana artık bulaşmayın diyor. Benim için burada bitti" ifadelerini kullandı.

Beyza ile kavga eden diğer iki kadın yarışmacıya sert eleştiriler geldi. Kimi "Beyza'yı kıskanıyorsunuz" dedi, kimi "İşinizi yapın" yorumlarında bulundu.

"EKRANA OYNUYORSUNUZ"

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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