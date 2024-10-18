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MasterChef'te Hakan Nigar'ı potaya soktu, seyirci o tavırlara kızdı | "Annen yaşında kadın..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.10.2024 07:36
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MasterChef Türkiye'de Hakan dokunulmazlığı alınca Nigar'ın adını yazdı. Sosyal medya yemeği son programda şefler tarafından çok beğenilen Nigar'ın adının yazılmasına tepki gösterdi. Hakan'a sosyal medyada eleştiri yorumları yağdı.

MasterChef Türkiye son bölümde Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Hakan, 3. eleme adayı olarak Nigar'ın adayı söyledi. Geçtiğimiz günlerde kural ihlali yaptığı için Hakan'dan tepki gören Nigar bu hafta şefler tarafından çok beğendildi.

Hakan ise Nigar'ı potaya gönderirken "Şöyle bir durum var, artık birbirimizle olan sorunlar geçmişten gelen bir şeyler var, şöyle tarttığı zaman burada kaybedilebilir kazanılabilir ama doğru yoldan sapmamak gerektiğini düşünüyorum; Nigar abla demek istiyorum" dedi.

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"GİDECEĞİM BEN" DİYEREK AĞLADI

Nigar ise "Diyecek bir şey yok öyle uygun görmüş" dedi. Nigar daha sonra arkadaşlarıyla konuşurken duygusal anlar yaşadı ve "Yok artık gideceğim" dedi. Arkadaşları Nigar ağlarken ve üzülürken sakinleştirmeye çalışırken ise Hakan uzaktan gülerek izledi.

Seyirciler bu anlara sinirlendi ve Hakan'ı topa tuttu. Hakan'ın gülmesi ve tavırlarını görenler "Yaptığın ayıp", "Annen yaşında kadın tavırlara bak", "Pişkin pişkin gülüyorsun ayıp" dedi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

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"OLMADI HAKAN"

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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