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  4. MasterChef'te kim elendi? Nigar'ın vedası sonrası o sözleri tepki çekti: Hakan ne alaka?

MasterChef'te kim elendi? Nigar'ın vedası sonrası o sözleri tepki çekti: Hakan ne alaka?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.11.2024 07:20
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MasterChef'te yine heyecan dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Hakan ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen Nigar Mastercchf'ten elendi. Nigar'ın elenmesi sonrası sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

MasterChef'te Kaan, Nigar, Eda ve Semih eleme potasına girdi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda Nigar tabağında kasnak unuttuğu için 0 puanla etabı kapattı. İkinci turda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel 'sonsuzluk' isimli tabağını daha az başarılı yapan yarışmacı ise MasterChef Türkiye'ye veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF'E VEDA ETTİ

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler puanlarını verdi. Şeflerin verdiği puanlara göre Eda 41,5 puan, Kaan 36 puan, Semih 38 puan aldı. Nigar ise 13,5 puan alarak MasterChef Türkiye'den elendi.

Geçtiğimiz haftalarda Hakan ile sorunlar yaşayan Nigar vedasında şunları söyledi:

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"Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan birçok şeyi yapabiliyormuş. Gerçekten buraya psikolojiyi yöneten kalıyor. Psikoloji gerçekten çok bir şey. Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojininizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor. Bir önceki hafta takım oyununda kaybetmek bile insanın psikolojisini bozuyor o tabağı kazanamamak. Sizlerle her zaman birlikte olmak istiyorum. Yapacağım işlerde her zaman sizleri de görmek istiyorum."

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Konuşmasında Hakan ile yaşadığı sorunlara değinen Nigar elenmesini Hakan'a bağlayınca sosyal medyada tepki çekti. Nigar'a "Çok bile kaldın", "Hakan ne alaka?", "Hakan elendi gitti sen kasnak unuttun" yorumları geldi.

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"ÇOK BİLE KALDIN"

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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