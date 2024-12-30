MasterChef'te üçüncü finalist belli oldu! Hem kaşık atıldı hem tatlısıyla damga vurdu! Jüriyi şaşırttı yorum yağdı...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jür üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Finalistlerin her gün belli olduğu yarışmada Onur, Beyza, Semih, Eda ve Kerem şef ceketlerini giymişti. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından üçüncü finalist belli oldu.

Birinci finalist Semih olmuştu ve ardından Onur da ikinci finalist olarak yarışmaya devam etmişti.

HEM KAŞIK ALDI HEM 3. FİNALİST OLDU!

Kıyasıya mücadelenin sonunda ise tatlı yapan yarışmacılar arasından Eda, hem kaşık aldı hem de yaptığı yaratıcı tatlıyla jüri üyelerini mest etmeyi başardı.

MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan giderek artarken Eda'nın başarısı programa damga vurdu. Sosyal medyada ise Eda'ya yorum yağdı...