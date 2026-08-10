MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nevrigül Alan cinayetiyle gündeme gelen Nazmiye Tutaner, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Tutaner’in evlendiği, kaynanasının sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nevrigül Alan cinayeti günlerce konuşulmuştu. Programda en dikkat çeken isim ise Nazmiye Tutaner olmuştu.

Müge Anlı'nın programında güvenliğe mesaj atan Nazmiye Tutaner herkesi şaşırtmıştı. Anlı Nazmiye'ye kızarak "Azıp kudurmuşsunuz. Kusura bakma. Elin adamına nasıl mesaj atarsın. Nerden buldun adını soyadını Instagram'ını. Yapamazsınız ya. Siz kadınsınız. Kadın dediğin bir durur" demişti.

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu 1

Müge Anlı Nazmiye'den yıllar sonra haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nazmiye'nin dünyaevine girdiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı.
Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu 2

Nazmiye'nin kaynanasının TikTok hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılırken Nazmiye'nin beyaz gelinliğiyle nikah masasına oturduğu görüldü.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sami Yusuf Hasbi Rabbi’yi Türkiye’de yeniden söyleyecekSami Yusuf Hasbi Rabbi’yi Türkiye’de yeniden söyleyecek
Teknesinde kabusu yaşadı! Yunanistan'dan ambulans uçakla getirildi Teknesinde kabusu yaşadı! Yunanistan'dan ambulans uçakla getirildi

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rahat durmaz bu.....
En Çok Okunan Haberler
Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.