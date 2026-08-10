Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nevrigül Alan cinayeti günlerce konuşulmuştu. Programda en dikkat çeken isim ise Nazmiye Tutaner olmuştu.

Müge Anlı'nın programında güvenliğe mesaj atan Nazmiye Tutaner herkesi şaşırtmıştı. Anlı Nazmiye'ye kızarak "Azıp kudurmuşsunuz. Kusura bakma. Elin adamına nasıl mesaj atarsın. Nerden buldun adını soyadını Instagram'ını. Yapamazsınız ya. Siz kadınsınız. Kadın dediğin bir durur" demişti.

Müge Anlı Nazmiye'den yıllar sonra haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nazmiye'nin dünyaevine girdiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı.



Nazmiye'nin kaynanasının TikTok hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılırken Nazmiye'nin beyaz gelinliğiyle nikah masasına oturduğu görüldü.