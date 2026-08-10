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Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Beşiktaş’ta santrfor transferi için hareketli günler yaşanıyor. Vlahovic’ten gelecek yanıt beklenirken, Sörloth transferinde Siyah-Beyazlıların öne geçtiği belirtildi. Kartal’ın alternatif listesinde ise Bangoura da yer alıyor.

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...
Cevdet Berker İşleyen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Transfer çalışmalarını harıl harıl sürdüren Beşiktaş Yönetimi, hareketli günler yaşıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile yollarını ayıran Dusan Vlahovic cephesinden henüz beklenen yanıt gelmedi. Sırp golcünün, normal şartlar altında geçen hafta geri dönüş yapması beklenirken, bir hafta daha istediği belirtildi.

SÖRLOTH, KARTAL'A YAKIN!

Bu gelişmelerin üzerine flaş bir bilgiye ulaşıldı. İspanya’da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un, Kara Kartal’a çok yakın olduğu öne sürüldü. Normal şartlar altında Fenerbahçe’nin de çok istediği Norveçli için şu anda Beşiktaş’ın önde olduğu bilgisine ulaşıldı.

TEK ŞART VAR

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var... 2

Hatta Kırmızı-Beyazlı ekibin, satışta önceliği Siyah-Beyazlılar’a verdiği öğrenildi. Ancak Başkent ekibinin, 30 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek için bir de şartı bulunuyor. Eğer Atletico Madrid, forvete bir takviye yaparsa Alexander Sörloth’un gidişine onay verilecek.

8 MİLYON EURO MAAŞ

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var... 3

Kara Kartal’ın da bu transfer için altyapıyı hazırladığı bildirilirken, kendisine 8 milyon Euro maaş ödeyeceği gelen haberler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş sörloth
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hepsi menajer oyunu arkadaş FENERBAHÇEYE gelince 10 milyon euro isterler BEŞİKTAŞA gelince 8 milyon tabi yersen
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