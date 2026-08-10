Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Transfer çalışmalarını harıl harıl sürdüren Beşiktaş Yönetimi, hareketli günler yaşıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile yollarını ayıran Dusan Vlahovic cephesinden henüz beklenen yanıt gelmedi. Sırp golcünün, normal şartlar altında geçen hafta geri dönüş yapması beklenirken, bir hafta daha istediği belirtildi.

Bu gelişmelerin üzerine flaş bir bilgiye ulaşıldı. İspanya’da Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un, Kara Kartal’a çok yakın olduğu öne sürüldü. Normal şartlar altında Fenerbahçe’nin de çok istediği Norveçli için şu anda Beşiktaş’ın önde olduğu bilgisine ulaşıldı.

TEK ŞART VAR

Hatta Kırmızı-Beyazlı ekibin, satışta önceliği Siyah-Beyazlılar’a verdiği öğrenildi. Ancak Başkent ekibinin, 30 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek için bir de şartı bulunuyor. Eğer Atletico Madrid, forvete bir takviye yaparsa Alexander Sörloth’un gidişine onay verilecek.

8 MİLYON EURO MAAŞ

Kara Kartal’ın da bu transfer için altyapıyı hazırladığı bildirilirken, kendisine 8 milyon Euro maaş ödeyeceği gelen haberler arasında yer aldı.