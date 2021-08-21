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MasterChef Tunahan Ak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

21.08.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tunahan Ak, MasterChef'in bu sezonunun ana kadrosunda yerini alacak. Tavırları ile dikkat çeken Tunahan Ak, MasterChef'in ana kadrosuna dahil olan ilk isimlerin arasındaydı. Tunahan Ak MasterChef yarışma programına değişiklik olsun diye katılmış. İşte merak edilenler...

TV8 ekranlarında yerini alan MasterChef'in ana kadrosunda yer alan başarılı yarışmacılarından birisi de Tunahan Ak. MasterChef'e ilk yerini aldığından beri sosyal medyada oldukça konuşulan isimlerden biri olan Tunahan Ak, değişiklik olması için MasterChef'e başvurmaya karar vermiş. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuhana Ak 19 yaşında.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tunahan Ak, jürilerin karşısına ilk çıktığı andan beri sosyal medyada konuşuluyor.
Tavırları ile dikkatleri üzerine toplayan Tunahan Ak, MasterChef'in bu sezonunda ana kadroda mücadele edecek.
Ak, hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.
Aşçılık lisesi mezunu Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okudu. 1,5 seneden beri Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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