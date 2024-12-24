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MasterChef Türkiye 2024: 23 Aralık gecesi ikinci ceketi kim giydi? "Finali ikisi oynamalı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.12.2024 07:14
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MasterChef Türkiye'de 23 Aralık 2024 akşamı, şef Aret Sahakyan’ın konuk olduğu bölümde heyecan doruktaydı. Kerem'in ardından ikinci ceketi kazanan isim Onur oldu. Final öncesi kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışmada yaşananlar yine sosyal medyanın gündemindeydi.

MasterChef Türkiye yarışması, heyecan dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın finali yaklaşırken, yarışmacılar bir adım daha ileri gitmek için çetin bir mücadele veriyor. Dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye bölümünde izleyicilerin merak ettiği sorulardan biri, "İkinci ceketi kim giydi?" oldu. 23 Aralık 2024 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, ikinci ceketi kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı ve ikinci ceketi kim giydi? İşte detaylar…

23 Aralık MasterChef Türkiye’de Konuk Şef Aret Sahakyan

MasterChef Türkiye'nin 23 Aralık 2024 bölümünde, şef Aret Sahakyan konuk olarak yer aldı. Aret Sahakyan, yemek dünyasındaki tecrübelerini yarışmacılarla paylaştı ve jürinin değerlendirmesine katkı sağladı. Ancak, dün akşam izleyicileri asıl heyecanlandıran gelişme, yarışmacılar arasında hangi ismin ikinci ceketi kazanacağıydı.

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İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmesi sonucunda, Kerem’in ardından ikinci ceketi kazanan isim Onur oldu. Onur rekor puanla geceye adını yazdırdı.

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Geçtiğimiz günlerde stres yüzünden ağlayan Onur, bu başarısıyla bir adım daha finale yaklaşarak yarışmada önemli bir avantaj elde etti. Onur "Bu savaşı hiçbir zaman bırakmayacağım" dedi.

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MasterChef Türkiye’de final heyecanı giderek artarken, yarışmacılar arasındaki rekabet de hız kesmeden devam ediyor. Seyirciler de sosyal medyada Kerem ve Onur'un ceket alması üzerine sevinçlerini belirten paylaşımlar yaptı. İkili için "Final ikinizde olmalı"," Finali siz oynamalısınız" yorumları yapıldı.

KEREM VE ONUR'A YORUM YAĞDI

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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