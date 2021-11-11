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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan ve Şevket Çoruh'u el ele görenler şaştı kaldı!

11.11.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncu Esra Ruşan'ın, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh ile kamera karşısına geçtiğini biliyor muydunuz?

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle takdir toplayan ünlü oyuncu Esra Ruşan'ın, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh ile kamera karşısına geçtiğini gören şaşıp kalıyor.

EL ELE GÖZ GÖZE

Kars doğumlu güzel oyuncu, 2006 yılında Sedef rolüyle dahil olduğu Arka Sokaklar dizisiyle televizyon macerasına başladı.
Dizide, Sedef ve Mesut arasındaki çekim, seyircinin dikkatinden kaçmamıştı.
Esra Ruşan ve Şevket Çoruh'u el ele göz göze görenler, şaşıp kaldı.
Ruşan, Arka Sokaklar'dan sonra, şimdiki rol arkadaşı Merve Dizdar ile Vatanım Sensin'de rol aldı.
Güzel oyuncu, Vatanım Sensin dizisi sayesinde, en yakın arkadaşı Bergüzar Korel ile oynama fırsatı buldu.
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Şevket Çoruh
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