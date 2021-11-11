Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan ve Şevket Çoruh'u el ele görenler şaştı kaldı!

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle takdir toplayan ünlü oyuncu Esra Ruşan'ın, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh ile kamera karşısına geçtiğini gören şaşıp kalıyor.
EL ELE GÖZ GÖZE
Kars doğumlu güzel oyuncu, 2006 yılında Sedef rolüyle dahil olduğu Arka Sokaklar dizisiyle televizyon macerasına başladı.
Dizide, Sedef ve Mesut arasındaki çekim, seyircinin dikkatinden kaçmamıştı.
Esra Ruşan ve Şevket Çoruh'u el ele göz göze görenler, şaşıp kaldı.
Ruşan, Arka Sokaklar'dan sonra, şimdiki rol arkadaşı Merve Dizdar ile Vatanım Sensin'de rol aldı.
Güzel oyuncu, Vatanım Sensin dizisi sayesinde, en yakın arkadaşı Bergüzar Korel ile oynama fırsatı buldu.
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