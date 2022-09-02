Mauricio Icardi'den Fenerbahçe'ye transfer yanıtı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer perdesi kapanmazken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer konusunda Teknik Direktör Okan Buruk'a güvence verdi. Özbek, hafta içinde eksiklerin kapanacağını belirttiği öğrenilmişti.

ICARDI - FENERBAHÇE

Şu ana kadar birçok önemli ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosuna 2-3 takviye daha yapması beklenirken, son günlerde gündemi kasıp kavuran Mauricio Icardi transferi konusunda da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın uzun süredir listesinde olan ve Avrupa liglerinde transfer perdesinin kapanmasıyla Sarı-Kırmızılı ekibe daha da yakınlaşan Icardi transferi için Fenerbahçe ismi de anılmaya başlanmıştı.

FENERBAHÇE'YE YANIT!

Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptırarak taraftalarını büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, bu durmu Icardi ile unutturmak isterken Arjantinli yıldızdan Sarı-Lacivertliler'e beklenmedik bir yanıt geldi.

"SİZİNLE GÖRÜŞMEM"

Fenerbahçe'nin kendisi ile temasa geçmesi üzerine Sarı-Lacivertli kurmaylara haber gönderen 29 yaşındaki futbolcu, "Ben Galatasaray'a söz verdim. Sizinle görüşemem" diyerek Fenerbahçe'nin bu ilgisini geri çevirdi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Öte yandan, İtalya ve Fransa'nın önde gelen haber kaynakları Icardi'nin Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu belirtirken, Galatasaray'ın yıldız oyuncunun maaşının yarısını karşılaşayacağını, Paris Saint-Germain'e ise herhangi bir kiralama bedelinin ödenmeyeceğini belirtti.

İSTANBUL'DA KARARINI VERDİ

Yaşanan bu durum Sarı-Kırmızılı camiada sevinçle karşılanırken, 15 gün önce eşi Wanda Nara ile birlikte İstanbul'a gelen Icardi'nin Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmeden çok etkilendiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Icardi transferle ilgili kararını yapılan bu zirvenin ardından verirken, İstanbul seyahati için hazırlıklara başladı. 29 yaşındaki forvetin pazar gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.