Mauricio Icardi Galatasaray'da! İşte uçağın iniş saati

Yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Okan Buruk yönetiminde 2022/23 sezonuna hazırlanan ve birçok takviye yapan sarı - kırmızılılarda gol yollarında yaşanan problem dikkat çekmişti. Bu durumun üzerine transfer temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Icardi olmuştu.

MUTLU SON!

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, forvet transferi yapacaklarını açıklamıştı. Teknik direktör Okan Buruk ise en az 3 ismi daha kadroya katmak istediklerini duyurmuştu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin arından Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. 29 yaşındaki oyuncunun 23.45 sularında İstanbul'a gelmesi beklenirken, gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Kırmızılı kulübe bağlayan resmi imzayı atacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI...

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girmiş ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray olmuştu.

EŞİ PAYLAŞMIŞTI!

Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sinyali vermişti. Nara, Instagram hesaplarından aslanlı paylaşımlarda bulunmuştu.