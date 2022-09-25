Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sonrası ilk açıklama! "Akıl sağlığım için..."

Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin ilişkisi, uzun süredir kamuoyunda gündeme geliyordu. Wanda Nara, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ile olan birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

"BENİM İÇİN ÇOK ACI VERİCİ"

Wanda Nara'nın paylaşımında, "Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum." ifadeleri yer almıştı.

"RUH VE AKIL SAĞLIĞIM İÇİN..."

Ayrılık sonrası Wanda Nara'nın hayranları bu kararın neden alındığını sorguladı. Nara, takipçilerine yine sosyal medyadan cevap verdi.

Bir takipçisinin ayrılık kararını eleştirmesinin ardından Wanda Nara, "İlişkiyi bitirmek istemiyordum ama ayrıldım. Bu karar canımı yakıyor ama ruh ve akıl sağlığım için yapmak zorundaydım. Bencil olmalıydım ve bunu kendimi seçtim. Beni de anlayın." şeklinde bir cevap verdi.

Öte yandan Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, ayrılık kararının ardından Instagram üzerinden birbirlerini takibe almıştı.