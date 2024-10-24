Mavi Mağara'da ateşli sahneler! Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in o sahneleri gündem oldu

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın öpüşme anları sosyal medyada fanlar tarafından "Çok iyi bir ikili", "Lucas nasıl kıskanmadı ya", "Valla çok uyumlular bayıldım", "Devrim yenge enişte kıskanmadı mı be?" yorumlarında bulundu.