Mavi Mağara'da ateşli sahneler! Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in o sahneleri gündem oldu

MYNET- Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Mavi Mağara son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.
Okan Yalabık, Ece Dizdar, Yüsra Geyik ve Taner Birsel gibi isimlerin yer aldığı Mavi Mağara'nın yönetmenliğini Altan Dönmez, senaristliğini ise Kerem Bürsin’in Osman Kaya ile birlikte üstleniyor.
Mavi Mağara filminde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın ateşli sahneleri de sosyal medyada gündem oldu.
Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın öpüşme anları sosyal medyada fanlar tarafından "Çok iyi bir ikili", "Lucas nasıl kıskanmadı ya", "Valla çok uyumlular bayıldım", "Devrim yenge enişte kıskanmadı mı be?" yorumlarında bulundu.
Mavi Mağara, deniz kuvvetlerinde asker olan Cem (Kerem Bürsin) ve eşi Alara (Devrim Özkan) arasındaki aşk hikâyesine odaklanıyor. Cem'in Mavi Mağara yolculuğu; Alara ile olan ilişkisinin detaylarını ortaya çıkaran ve gerçek aşkın sonsuz olduğunu yeniden doğrulayan sürpriz bir keşfe dönüşür.