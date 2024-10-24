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  4. Mavi Mağara'da ateşli sahneler! Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in o sahneleri gündem oldu

Mavi Mağara'da ateşli sahneler! Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in o sahneleri gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.10.2024 13:44
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Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in başrolünde oynadığı Mavi Mağara filminde ateşli sahneler de var. Devrim Özkan ve Kerem Bursin'in öpüşme sahneleri fanlardan "Çok uyumlular" yorumları aldı.

MYNET- Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Mavi Mağara son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Okan Yalabık, Ece Dizdar, Yüsra Geyik ve Taner Birsel gibi isimlerin yer aldığı Mavi Mağara'nın yönetmenliğini Altan Dönmez, senaristliğini ise Kerem Bürsin’in Osman Kaya ile birlikte üstleniyor.

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Mavi Mağara filminde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın ateşli sahneleri de sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın öpüşme anları sosyal medyada fanlar tarafından "Çok iyi bir ikili", "Lucas nasıl kıskanmadı ya", "Valla çok uyumlular bayıldım", "Devrim yenge enişte kıskanmadı mı be?" yorumlarında bulundu.

MAVİ MAĞARA'NIN KONUSU NEDİR?

MAVİ MAĞARA'NIN KONUSU NEDİR?

Mavi Mağara, deniz kuvvetlerinde asker olan Cem (Kerem Bürsin) ve eşi Alara (Devrim Özkan) arasındaki aşk hikâyesine odaklanıyor. Cem'in Mavi Mağara yolculuğu; Alara ile olan ilişkisinin detaylarını ortaya çıkaran ve gerçek aşkın sonsuz olduğunu yeniden doğrulayan sürpriz bir keşfe dönüşür.

Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
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