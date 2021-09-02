Max Meyer kimdir, nereli? Fenerbahçe'ye transfer olan Max Meyer kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'den yeni bir transfer haberi geldi. Gelişmelere göre Alman orta saha Meyer ile Fenerbahçe anlaşma sağladı. Meyer kariyerindeki en büyük çıkışı Schalke 04'te yapmıştı. Peki Max Meyer kimdir, hangi takımlarda oynadı?

MAX MEYER KİMDİR?

Transfer sezonu sürerken Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Meyer ile 2 senelik sözleşme imzalandığı açıklandı. Gelişme sonrası Max Meyer'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

18 Eylül 1995 senesinde Almanya'nın Oberhausen şehrinde dünyaya gelmiş olan Max Meyer, futbola çok küçük yaşlarda başlamıştır. Henüz 8 yaşında ilk transferini yapmış olan ve Sardegna Oberhausen'den Rot-Weiß Oberhausen'e geçiş yapan Meyer, 2004 yılında Duisburg'a katılmıştır.

Duisburg çatısı altında 5 sene geçirmiş olan Alman oyuncu, 2009'da ülkenin köklü ekiplerinden olan Schalke 04'ün altyapısına katılmıştır.

Schalke'de alt yaş gruplarında sergilemiş olduğu performansla göz dolduran ve Alman ekibinin büyük bir beklentiye sokmuş olan yıldız orta saha, U17'de 41 maçta 18 gol, 12 asist, U19'da ise 34 maçta 21 gol, 14 asist yapmasının sonrasında 2013 senesinde A takım kadrosuna dahil edilmiştir.