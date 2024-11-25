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Siyah mayosuyla olay oldu! Simge Sağın'ın o pozuna beğeni yağdı! Yazdığı not dikkat çekti! 'Icardi'ye gönderme'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.11.2024 15:53
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'Aşkın Olayım' şarkısıyla bir süredir ortalığı kasıp kavuran ve tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Simge Sağın'ın son pozuna beğeni ve yorum yağdı. Paylaşımına yazdığı not ise dikkat çekti. Takipçileri Icardi'yi etiketledi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından sık sık gündeme gelen Simge Sağın, sık sık sahne tarzıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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SİYAHLARA BÜRÜNDÜ, HAYRAN BIRAKTI!

Özellikle iddialı sahne kıyafetleriyle hayran bırakan Sağın, takipçileri tarafından da çok beğeniliyor.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı, son yaptığı paylaşımla adeta göz kamaştırdı. Siyah mayonun altına siyah külotlu çorap giydi. Eldivenlerini takıp parfümle poz veren Sağın, bu pozunu "Bitti mi şimdi?" notuyla paylaştı. 

Simge Sağın'ın bu paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı. "Güzelliğine hayran kalıyorum" , "Kraliçe", "Çok güzelsin" yorumlar yapıldı. 

Bazı kullanıcılar ise "Bitti mi şimdi" notunun Icardi'ye gönderme olduğunu iddia etti. Ünlü futbolcuyu etiketleyip Simge'ye yazması gerektiğini söleyenler bile oldu. 

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2010'ların başında yayımlamış olduğu şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirmiştir. Şişli, İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Simge, lise eğitiminin ardından müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi almıştır. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011 yılında Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yapmıştır.

ilk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamamıştır ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kalmayı başarmıştır. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükselmiştir. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018 yılında yayımlanmış ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü toplamıştır.

Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın icardi
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