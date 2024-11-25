Siyah mayosuyla olay oldu! Simge Sağın'ın o pozuna beğeni yağdı! Yazdığı not dikkat çekti! 'Icardi'ye gönderme'

ilk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamamıştır ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kalmayı başarmıştır. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükselmiştir. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018 yılında yayımlanmış ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü toplamıştır.