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MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise... Tüm öğrencileri ilgilendiriyor, tek tek düşürülecek

01.02.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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MEB'den ara tatilde öğrencileri üzebilecek yeni bir karar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 yıllık hedeflerinin yer aldığı 2024-2028 Stratejik Planını açıklandı. MEB, devamsızlıkla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Hazırlanan yeni plana göre İlkokul, ortaokul, liselerdeki devamsızlık oranının düşürülmesi hedefleniyor. Söz konusu oranlar 4 yıl içinde ilkokulda yüzde 7'ye , ortaokulda yüzde 10'a liselerde yüzde 24,5'e düşürülecek. İşte detaylar...

MEB'in devamsızlık kararı dikkat çekti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen ara tatilinin son günlerine yaklaşırken; Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı. Bakanlığın önümüzdeki 4 yılına ilişkin hedef ve amaçlarının yer aldığı planda 'devamsızlık' konusunda alınan kararlar dikkat çekti. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders başarısını artırmayı amaçlayan MEB, öğrencilerin okula devam sürelerini artıracak. Plana göre 4 yıl içinde liselerde devamsızlık oranları ilkokulda yüzde 7'ye , ortaokulda yüzde 10'a liselerde yüzde 24,5'e düşürülecek.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Günün Önemli Manşetleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planını yayımladı. 100 binden fazla paydaşın görüşüne başvurularak hazırlanan plan kapsamında, 2019-2023 yılları arasında tamamlanan faliyetler masaya yatırıldı, eğitimde zayıf yönler belirlendi. Önümüzdeki 4 yıl için 7 amaç ve 33 hedef belirledi.

'DEVAMSIZLIK' SORUNU İÇİN YENİ PLAN

'DEVAMSIZLIK' SORUNU İÇİN YENİ PLAN

Planda, bu yıl itibariyle azaltılması için sıkı tedbirlerin uygulamaya alındığı "devamsızlık" sorunu da var. Bu kapsamda, 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 4 yıl içerisinde, ilkokulda yüzde 11 virgül 61'den yüzde 7'e, ortaokulda yüzde 14 virgül 76'dan yüzde 10'a düşürülecek.

Planda yer alan verilere göre, anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine giden her 100 öğrenciden 27'si 20 günden fazla devamsızlık yapıyor. Hedef bu oranı 2028'de yüzde 24,5'e düşürmek.

GEÇİŞ SİSTEMİ GÜNDEMDE

GEÇİŞ SİSTEMİ GÜNDEMDE

Planda, eğitim maliyetlerinde öngörülemeyen artışlar yaşanması, maddi imkansızlıklar, eğitim öğretim ortamlarının öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması devamsızlığa neden olan tespitler arasında yer aldı.

Devamsızlığın önlenmesi için rehberlik sistemlerinin geliştirilmesine, temel eğtimde sınav baskısı oluşturmayacak bir geçiş sistemine ihtiyaç olduğu belirtildi.

BAKALNLIKTAN AÇIKLAMA

BAKALNLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "MEB 2024-2028 Stratejik Planı" çalışmaları kapsamındaki analizler tamamlandı. Bu doğrultuda 94 bin 747 iç paydaş ile 16 bin 726 dış paydaşın planın gelişimine yönelik görüşlerine başvuruldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı devamsızlık Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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