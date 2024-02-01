MEB'den devamsızlıkla ilgili yeni karar! İlkokul, ortaokul, lise... Tüm öğrencileri ilgilendiriyor, tek tek düşürülecek

'DEVAMSIZLIK' SORUNU İÇİN YENİ PLAN

Planda, bu yıl itibariyle azaltılması için sıkı tedbirlerin uygulamaya alındığı "devamsızlık" sorunu da var. Bu kapsamda, 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 4 yıl içerisinde, ilkokulda yüzde 11 virgül 61'den yüzde 7'e, ortaokulda yüzde 14 virgül 76'dan yüzde 10'a düşürülecek.