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MEB'den özel okullar için yeni yılda yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz kontenjanlarda merkezi yerleştirme dönemi

11.03.2024 13:32
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MEB'in özel okullarla ilgili yeni uygulama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı dikkat çeken yeni bir karara imza attı. MEB tarafından şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla merkezi yerleştirme yapılacak. Söz konusu kararla birlikte; öğrenciler için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde dijital sistem üzerinden yapılacak.

MEB'den özel okullarla ilgili yeni karar. Resmi Gazete'de 16 Şubat'ta yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bu hükümler arasında özel okulların ücretsiz okutması gereken öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin merkezi yapılmasına ilişkin yeni düzenleme bulunuyor. Hangi öğrencilerin ücretsiz okutulacağı ise Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alıyor.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kanun'un 13. maddesinde, özel okullardaki tüm öğrencilerin yüzde 3'ü oranında ücretsiz okutulması gereken öğrenciler; şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar olarak sıralanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle özel okulların ücretsiz kontenjanlardan yararlanabilecek kanun kapsamına giren öğrencilerin, özel okul kayıtlarını kolaylaştırılması amaçlandı.

Bu kapsamda artık bu öğrenciler, özel okula devam etmek istediklerinde tercihlerine göre merkezi olarak yerleştirilecekler.

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Yerleştirme işlemi, tercihlere göre yapılacak. Yerleştirmede öncelik sırasının nasıl belirleneceği, yönetmelik ekinde yer alan "özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyacak öğrenci başvuruları değerlendirme formu" ile belirlendi.

Buna göre, özel okullarda ücretsiz okutulacak bu öğrenciler için "ailenin geliri", "okuyan kardeş", "engellilik" gibi hususlar ile "spor ve bilim" alanlarında yapılan yarışmalarda elde edilen dereceler" gibi kriterler dikkate alınarak belli bir puanlama yapılacak. Eşitlik halinde puanı yüksek olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı özel okul
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