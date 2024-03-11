MEB'den özel okullar için yeni yılda yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz kontenjanlarda merkezi yerleştirme dönemi

MEB'den özel okullarla ilgili yeni karar. Resmi Gazete'de 16 Şubat'ta yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Bu hükümler arasında özel okulların ücretsiz okutması gereken öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin merkezi yapılmasına ilişkin yeni düzenleme bulunuyor. Hangi öğrencilerin ücretsiz okutulacağı ise Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alıyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

