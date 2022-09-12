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MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

12.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, kırtasiye, temizlik, donatım ve küçük onarım için illere 3 milyar 750 milyon lira gönderdiklerini söyledi.

Leblebici, Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık İlkokulu'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl ilk defa ilk ve ortaokullara, temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve okulun donatımı ile öğretim materyalleri gibi ihtiyaçlarının karşılanabileceği bütçeyi doğrudan gönderdiklerini anlatan Leblebici, şöyle konuştu:

"Okullarımızın finansmanı, altyapılarına yapılan yatırım, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar, okul kütüphaneleri gibi birçok ilde yapılan bu iyileştirmelerle, erişim, eşitlik, kapsayıcılık, kalite ve verimlilik gibi ilkelere ulaşılmasında önemli gelişmeler elde ettik. Bu kapsamda, kırtasiye, temizlik, donatım ve küçük onarım için illere 3 milyar 750 milyon lira gönderdik. Bunun büyük bir kısmı harcandı, diğer kısmı da harcanıyor. 153 milyon ders kitabı, 100 milyon yardımcı kaynak öğrencilere dağıtılmış durumda."

Leblebici, "Bu yıl yine kütüphanesiz okul bırakmadık ve kütüphanelere 80 milyona yakın kitap ulaştırdık. Okullardaki bilişim teknolojileri laboratuvarlarını geliştirdik ve 24 bin bilgisayar ilave ettik. Bu yıl 1450 anaokulu ve 10 bin ana sınıfı hizmete alındı. Çabalarımız eğitim sistemini daha ileriye götürmek içindir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu da il genelinde 230 okulda, 51 bin 144 öğrenci ve 4 bin 144 kadrolu öğretmenin ders başı yaptığını kaydetti.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu törenin ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ilk ders zilini çaldı.

Tekbıyıkoğlu, Leblebici ve Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere ders kitaplarını dağıttı.

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

MEB, okulların ihtiyaçları için 3 milyar 750 milyon lira gönderdi

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