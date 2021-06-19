Medya partneri AA'nın standı, Antalya Diplomasi Forumu'nda büyük ilgi görüyor

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının standı yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Diplomasinin nabzının tutulduğu forumda, medya partneri olarak 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyadaki gelişmeleri aktaran Anadolu Ajansı (AA) da stant açtı.

- "Hem Ajans'ın hem Türkiye tarihinin arşivi niteliğinde prestijli eserlere sahibiz"

AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, yaptığı açıklamada, Antalya'daki uluslararası organizasyonun Türkiye'nin yeni bakış açısını yansıtan bir forum olduğunu söyledi.

AA olarak hazırladıkları yayınları stantta sergilediklerini belirten Bayraktar, "Hem Ajansın hem Türkiye tarihinin arşivi niteliğinde, son derece prestijli eserler var. Bunları farklı dillerde tanıtıyoruz. Almanaklarımız var, bunları açıp baktığınızda örneğin 2019'da, 2020'de Türkiye'de ne olduğunu, en önemli olayları fotoğraflarla AA'nın öne çıkmış işlerini görebiliyorsunuz. Bu açıdan platform bizim için önemli bir fırsat oldu." diye konuştu.