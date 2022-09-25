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Mega yat "Anna" Marmaris'te

25.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesi limanında Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki "Anna" isimli mega lüks yat, demirledi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırılan ve yaklaşık bir hafta limanda kalacağı belirtilen yatın, körfezden geçişini turistler ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla fotoğraf ve videosunu çekti.

Yaklaşık 110 metre uzunluk ve 18 metre genişliğindeki yatta, 8 lüks kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor. 36 personelin görev yaptığı 4 katlı yatta güzellik salonu, spa, sauna, jakuzi, sinema salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve helikopter pisti yer alıyor.

Öte yandan Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, körfezin açıklarında beklerken, 86 metre uzunluğundaki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesinde bulunuyor.

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

Mega yat "Anna" Marmaris'te

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris anna

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