1 VİP olmak üzere 6 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta, 19 kişilik mürettebat görev yapıyor.

2020 yılında Hollanda'da üretilen yat, sinema salonu, buhar odası, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz