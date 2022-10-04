YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

04.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Arrow", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki lüks mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

2020 yılında Hollanda'da üretilen yat, sinema salonu, buhar odası, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

1 VİP olmak üzere 6 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta, 19 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatın ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye arrow

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
13:00
İkindi
16:18
Akşam
18:54
Yatsı
20:08
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.