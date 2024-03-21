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Megan Fox estetiklerini sonunda itiraf etti! Dolgu, göğüs estetiği, botoks...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 08:08
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Son dönemde değişimi sebebiyle eleştirilen oyuncu Megan Fox en sonunda itiraf etti. Fox göğüslerini büyütmek için "30.000 dolar harcadım" dedi. Fox tüm işlemleri ve merak edilenleri tek tek saydı.

Megan Fox sonunda çeşitli estetik cerrahi işlemleri hakkında doğru bilgi verdi.
Transformers yıldızı 37 yaşındaki Fox, sürekli değişen görünümüyle hayranlarını şaşırtmış ancak sürekli spekülasyonlar arasında sessiz kalmıştı.


Keşfet

GÖĞÜS ESTETİĞİNE KAÇ PARA ÖDEDİ?

Özellikle, geçen ay bir Süper Bowl sonrası partisindeki son derece farklı görünümü, sosyal medyada ne yaptığını hakkında yoğun bir tahmin oyununa neden oldu - posterler ve hatta plastik cerrahlar, son zamanlarda burnunu, yanak dolgusunu ve kaş kaldırması yaptığına inanıyordu.

Bir süre önce göğüslerini de büyüttüren Fox sonunda itiraf etti. Fox, geçirdiği kozmetik işlemleri açıkladı; "Vücuduma sığabilecek 'en büyük meme' için 30.000 dolar harcadım" dedi.

Ayrıca, 20'li yaşlarının başında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti - ancak iddia edildiği gibi yedi veya sekiz kez bu işlemi yaptırdığını reddetti.

Megan Fox dolgu ve botox aldığını ancak yüz germe veya iplikler gibi cerrahi olmayan bir işlem olan cilt sarkmasını kaldırmak ve kollajen üretimini uyarmak için tasarlanmış ipliklerin yapılmadığını belirtti.

Megan Fox "Hiçbir zaman herhangi bir türde bir yüz germe geçirmedim, yan taraflarda kaş kaldırma da yapmadım, ama bir tane istiyorum! Sadece gerçekten işe yaradıklarına inanmıyorum ve ayrıca bir yüz germe yapmam gerektiğinde müdahale edeceğinden korkuyorum" dedi.

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