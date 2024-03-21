Megan Fox estetiklerini sonunda itiraf etti! Dolgu, göğüs estetiği, botoks...

Megan Fox "Hiçbir zaman herhangi bir türde bir yüz germe geçirmedim, yan taraflarda kaş kaldırma da yapmadım, ama bir tane istiyorum! Sadece gerçekten işe yaradıklarına inanmıyorum ve ayrıca bir yüz germe yapmam gerektiğinde müdahale edeceğinden korkuyorum" dedi.