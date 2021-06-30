Megan Fox giyinmeyi unuttu! Canlı yayına sütyenle çıktı

Megan Fox, son günlerde uğruna 10 yıllık kocasını boşadığı müzisyen Machine Gun Kelly ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Yeni korku filmi Till Death'in tanıtımı için ekrana gelen güzel oyuncu yine sütyenle izleyici karşısına çıktı. Megan Fox, imaj danışmanıyla çalışmaya başladığından beri en çok büstiyer ve sütyenle dışarı çıkmayı tercih ediyor.

MEGAN FOX SÜTYENLE CANLI YAYINA ÇIKTI

İkili önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan gerilim filmi Midnight In The Switchgrass’ın çekimlerinde tanışmış, çok kısa sürede aşk yaşamaya başlamıştı.

35 yaşındaki Transformers yıldızı Megan Fox, geçtiğimiz gün bir başka filmi Till Death’in tanıtımı için bir canlı yayına konuk olarak katıldı.

3 çocuk annesi güzel oyuncu evinden bağlandığı yayına sütyenle katıldı. Son günlerde oyuncunun en çok tercih ettiği parçalardan biri olan sütyen veya büstiyerle canlı yayına katılması sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Megan Fox, canlı yayındayken arkadan sık sık 3 çocuğunun seni geliyordu. Sunuculardan biri en sonunda dayanamayıp, ''Öncelikle neredesin? Bir sürü yastık, giysi görüyoruz. Orada neler oluyor?' diye sordu.