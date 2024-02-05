Megan Fox sosyal medyayı salladı! Vücudunu sergilemekten çekinmedi

'Transformers' serisindeki 'Mikaela Banes' rolüyle ünlenen, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Megan Fox, sosyal medyayı salladı.
'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle çok konuşulan Megan Fox, bu kez sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine geldi.
Üç çocuk annesi 37 yaşındaki güzel son dönemde değişimiyle konuşuluyordu. Saçlarını kızıl yapan ve göğüslerini büyüten Fox bu halleriyle eleştiriliyordu.
Megan Fox geçtiğimiz aylar küçük implantlarını devasa bir hale getirdi. "Vücuduna pek uygun bulunmayan" silikonlarıyla eleştirilen Megan Fox ise halinden memnun.
Sık sık göğüslerini sergileyen Fox uzun zaman sonra bir paylaşım daha yaptı. Zincir benzeri file mini elbisesiyle pozlarını paylaşan Megan Fox'a bir bakan bir daha baktı. Kıvrımlarını sergileyen güzel oyuncuya hayranları "Kraliçe döndü" yorumlarında bulundu.
Megan Fox geçtiğimiz günlerde "Modayla garip bir ilişkim oldu çünkü çok uzun zamandır aslında ünlü olmayı, üzerimde asılı olan bu imajı, olmam gereken kişiyi reddediyordum. Bu yüzden uzun bir süre modadan kaçtım ve eşofman ya da spor kıyafetlerinden başka bir şey giymeden yaşadım. Ama son zamanlarda modayı yeniden keşfettim" demişti.