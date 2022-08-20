Meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Joshua King'in asker selamının sırrı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, ilk günlerde eleştirilse de Kasımpaşa ve Avusturya Wien karşısında attığı gollerle kendisini taraftara affettirmeyi başardı. Attığı gollerle Sarı-Lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Norveçli futbolcu, Viyana'da attığı gol sonrası asker selamı sevinci yapmıştı. King'in bu sevincinin nedeni merak edilirken sırrı ortaya çıktı.

TARAFTARA MESAJ!

Norveçli oyuncunun kulüp yetkililerine sevincinin sırrını anlatırken, “Taraftarlara Fenerbahçe’nin askeri olduğunu söylemek istedim” dedi. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun diğer bir nedeni ise Londra’daki Türk arkadaşları... Kuzey Londra’da uzun yıllar Türklerle iç içe yaşayan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiği biliniyor.

JESUS SAHİP ÇIKTI!

Sezon başı Watford’dan bedelsiz alınan ve kampın sonuna doğru Fenerbahçe’ye katılan King, fizik kondisyon olarak yüzde yüz hazır olmadan çıktığı Dinamo Kiev maçlarından sonra ağır şekilde eleştirilmişti. Tüm eleştirilere kulak tıkayan teknik direktör Jorge Jesus, kalitesini bildiği King’e her maçta forma vermiş, Norveçli forveti ısrarla oynatarak gerçek formuna ulaşmasını sağlamıştı. Portekizli teknik adamın oyun şablonunda kanat forvet olan King’in oynadıkça form grafiğini yükselttiği görülmekte.