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  4. Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan evleniyor mu? İtiraf geldi

Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan evleniyor mu? İtiraf geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 09:50
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26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Mehmet Ali Erbil evlilik açıklamalarına yanıt verdi. Erbil, "Bir bakmışsınız evlenmişiz" dedi.

Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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NE ZAMAN EVLENİYOR?

Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çiftinin her paylaşımı olay oluyor.

En son kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemikten sonra karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla magazin gündeminde uzun bir süre yer almışlardı.

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in bu ilişkiyi onaylamadığını bildiği halde genç sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaşmaya devam etmişti.

Mehmet Ali Erbil, önceki günlerde sevgilisi Gülseren Ceylan ile görüntülendi. Erbil, gazetecilerin sorularını da yanıt verdi.

Özel hayatıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'la ne zaman evleneceğine dair olan sorulara da cevap verdi.

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