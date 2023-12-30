Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı! TFF Başkanı'ndan göndermeli cevap... "Denk mi geldi, denk mi getirildi?"

Türk futbolunda son aylarda yaşananlar gündemi belirlerken, Halil Umut Meler'in yumruklanması ve İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin ardından bu kez Galatasaray ve Fenerbahçe Suudi Arabistan'daki final mücadelesine çıkmama kararı almıştı.
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için yaşanan son olay sonrası görevinden istifa ettiği iddiası ortaya atılırken, TFF'den yapılan açıklamayla bu durumun gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Maçın iptali sonrası TFF ve gazeteciler kulüplerin ardından yurda dönmek için uçağa binerken Mehmet Büyükekşi burada gazetecilerle görüştü. Soruları yanıtsız bırakan Büyükekşi yalnızca bir soruya yanıt verdi.
Tansiyon sorunu da yaşayan Büyükekşi, Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın'ın "Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" yanıtını verdi.