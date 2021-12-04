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Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

04.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de emekli babasına uğraşı bulmak için araştırma yaptığı sırada "diorama" sanatına merak saran üniversite öğrencisi Çağatay Postacı, atık malzemelerden ev, iş yeri ve sınıf gibi mekanların minyatürlerini yapıyor - Postacı: - "Minyatür için belli bir oran gerekiyor. Bir çaydanlığı 24 kat küçültülmüş olarak düşünüyoruz. Ona göre ölçülemeye çalışıyorum"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmaları yapan üniversite öğrencisi Çağatay Postacı, mekanlardaki yaşanmışlıkları ürettiği minyatürlerde canlandırıyor.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Postacı, emekli babasına uğraşı bulmak için araştırdığı "diorama" sanatına merak sardı.

Elektronik malzemelerin atık plastik parçalarını, dekota kartonlarını kalem, cımbız ve bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırarak şekil veren ve çaydanlık, soba, radyo, elektrik trafosu, yazı tahtası gibi minyatürler yapan Postacı, bunları hayal gücüyle modellediği mekanlardaki detaylarda kullanıyor.

- "En küçük objemi yarım santimetreye kadar küçültebiliyorum"

Postacı, AA muhabirine, dioramaların maketten farkının yaşanmışlıkları anlatması olduğunu söyledi.

Dioramanın Japonya kökenli bir sanat olduğuna değinen Postacı, kendisinin de bu sanatı internette paylaşılan videolardan öğrendiğini kaydetti.

Yaptığı işin zorluğuna değinen Postacı, minyatürleri tamamlamasının yaklaşık 4-5 gün sürdüğünü, modellerde kullandığı küçük bir parçayı ise bazen 4 saatte yaptığını dile getirdi.

Postacı, ürünlerini sosyal medya üzerinden paylaştığını ifade ederek, zamanla binlerce takipçiye ulaştığını ve gelen talep üzerine bunları 170 ile 550 lira arasında satışa sunduğunu söyledi.

Bugüne kadar yüzlerce minyatür ürettiğini ve bunları farklı kentlere kargoyla gönderdiğini ifade eden Postacı, şunları kaydetti:

"Ev, iş yeri veya çeşitli mekanlar yapıyorum. Minyatür için belli bir oran gerekiyor. Bir çaydanlığı 24 kat küçültülmüş olarak düşünüyoruz. Ona göre ölçülemeye çalışıyorum. Bunları maket arabalarla desteklemeye çalışıyorum. Bazen ölçeklerde sıkıntı yaşıyorum. Elimden geldiği kadar iyisini yapmaya çalışıyorum. En küçük objemi yarım santimetreye kadar küçültebiliyorum. Bunlar gerçek orandan çok çok küçük oluyor."

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

- Kayseri'de emekli babasına uğraşı bulmak için araştırma yaptığı sırada "diorama" sanatına merak saran üniversite öğrencisi Çağatay Postacı, atık malzemelerden ev, iş yeri ve sınıf gibi mekanların minyatürlerini yapıyor - Postacı: - "Minyatür için belli

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

Mekanlardaki yaşanmışlıkları 3 boyutlu minyatürlerle canlandırıyor

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