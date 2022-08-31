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Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

31.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Harmankaya köyü yolunda Ahmet Çakmak'ın kullandığı 81 BN 390 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma devrildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Çakmak'ı, kazayı görerek bölgeye hareket eden rafting il temsilcisi Birol Tepe ve 4 kişilik ekibi bota aldı.

Kıyıya çıkarılan sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı

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