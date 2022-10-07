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Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

07.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Düzce'de, Melen Çayı'nda çamura saplanan ineğin yardımına itfaiye yetişti.

Merkeze bağlı Mamure köyü mevkisinde bir ineğin Melen Çayı'nda çamura saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat bağladıkları vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

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Düzce İtfaiye kurtarma melen çayı

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