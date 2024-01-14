Melike Şahin'in sözleri sosyal medyanın dilinde..." "Kadın olduğum için günlerce linçlendim"

Son dönemde şarkılarıyla adından söz ettiren Melike Şahin, İBB kapsamında öğretmenler için düzenlenen konser etkinliğine 'fazla rüzgar' nedeniyle son dakika çıkmamayınca büyük tepki görmüştü.
Melike Şahin İBB ile de gerilim yaşamış ve tepkiler sonrası açıklamalar yapmıştı.
İBB Kültür Sanat hesabı ne şarkıcıyı ne de ekibi sahne almaya ikna edebildiklerini açıklayarak Melike Şahin'in söylemlerini yalanlamıştı. Bu yüzden Melike Şahin, konsere gelen hayranları ve sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından büyük tepki çekmişti.
Melike Şahin, Alper Bahçekapılı’ya verdiği röportajda “Neden erkek sanatçılar, erkek oyuncular bu kadar günlerce yaptıkları konuşulmuyor" diyerek söylediği sözlerle sosyal medyanın diline düştü.
"Bütün sanatçılar muhtelif şekillerde linçleniyorlar elbette ama hangi erkek müzisyenin ya da oyuncunun günlerce linçlendiğini gördünüz. Bu kısmı çok ilgimi çekmeye başladı" diyen Şahin, tepki alma sebebini kadın olmasına bağladı.
"Başarılı kadın sanatçı olmanın bedelini ödüyorum" diyen Melike Şahin'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını yeniden üzerine çekti.
Melike Şahin'in sözlerine "Bu olayla ne alaka", "Saçmalamış", "Keşke hatasını kabul edip olayı saptırmasaymış", "Can Yaman ne yapsın" yorumları yağdı.