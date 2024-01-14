Melike Şahin'in sözleri sosyal medyanın dilinde..." "Kadın olduğum için günlerce linçlendim"

İBB Kültür Sanat hesabı ne şarkıcıyı ne de ekibi sahne almaya ikna edebildiklerini açıklayarak Melike Şahin'in söylemlerini yalanlamıştı. Bu yüzden Melike Şahin, konsere gelen hayranları ve sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından büyük tepki çekmişti.