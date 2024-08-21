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  4. Melis Sezen Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösterdi! Kırmızı elbisesiyle olay...

Melis Sezen Amsterdam'da tek Türk oyuncu olarak boy gösterdi! Kırmızı elbisesiyle olay...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 07:27
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Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Melis Sezen, Amsterdam Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı oldu. Sezen gecede kırmızı elbisesiyle adından söz ettirdi.

Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, Amsterdam’da düzenlenen olan Septimius Ödülleri’ne katıldı. Sadakatsiz dizisiyle parlayan Sezen, Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı oldu.

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TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Her yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam‘da düzenlenen Septimius Ödül Töreni’nde, Emmy, BAFTA ve Oscar gibi önemli ödüllerin sahibi birçok katılımcı da yer alıyor.

Melis Sezen, Amsterdam Tuschinski Theater’da düzenlenen törende Gülcemal dizisindeki rolüyle Türkiye’yi temsil etmek için yer aldı.

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" ile gündeme gelen güzel isim gecede baştan aşağı kırmızı giyindi.

Yine göğüs dekoltesi tercih eden ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen büyük beğeni topladı.

Güzel isim dış basından da büyük ilgi gördü ve gece boyunca bol bol röportaj verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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