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Melis Sezen'in ayakları dalga konusu oldu! 'Maşallah lahmacun küreği gibi'

15.07.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin Güçlü karakteriyle izleyici karşısına çıkan 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, Ege tatilinden karelerini Instagram hesabından paylaştı. Sezen'in şezlongda uzanırken verdiği pozları sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncunun ayaklarını görenler '45 numara mı?' sorusunu sordu.

Arkadaşlar İyidir, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Leke, Ya İstiklal Ya Ölüm, Bizim İçin Şampiyon, Mucize 2: Aşk gibi yapımlardaki rolleriyle adından söz ettiren ve son olarak rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Melis Sezen son dönemde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

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AYAKLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan ve şimdilerde ise Ege'de yaz tatili yapan Melis Sezen, 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güneşlenirken çekilen pozlarını yayınladı. Şezlongda uzanırken verdiği pozlarını ''Thinking about'' (Düşünüyorum) notuyla paylaşan oyuncunun ayakları gündem oldu.

Melis Sezen'in ayaklarının büyüklüğü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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PHOTOSHOP'UN AYARINI KAÇIRDI

Bacak boyunu uzatmak için fotoğraf karelerine photoshop uygulayıp yanlışlıkla ayaklarını da büyüten Melis Sezen'e çok sayıda takipçisinden 'ayaklar lahmacun küreği gibi', 'ayaklar 45 numara gibi duruyor', 'ayakların kaç numara', 'kendine uygun ayakkabı nasıl buluyorsun', 'ayaklar kürek gibi', 'photoshopu sadece ayaklarına yaptın herhalde', 'bacak boyunu uzatırken ayakları da büyütmüşsün', 'maşallah o nasıl ayaklar' şeklinde yorum yağdı.

PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Melis Sezen
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