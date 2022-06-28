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Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

27.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Melis Sezen, oyunculuğuyla olduğu kadar tarzıyla da herkesin dilinde. Sadakatsiz dizisindeki unutulmaz performansıyla akıllara kazınan güzel oyuncunun geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar, takipçilerinin beğenisini kazandı. Eğer Melis Sezen'in muhteşem tarzına yakın bir stil yaratmak istiyorsanız birbirinden güzel parçaların yer aldığı yazımızı mutlaka okuyun!

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Sadakatsiz, Melis Sezen'in adını sıkça duymamıza sebep oldu. Başarılı oyunculuğuyla herkesi ekrana kilitleyen Melis Sezen, izleyenlerin gözünde oluşturduğu imajı zarif stiliyle taçlandırarak takipçilerini etkilemeye devam ediyor. Eşsiz ve iddialı stiliyle herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde giydiği mini siyah elbiseyle herkesi büyüledi. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraflardaki her bir detayı inceleyerek özel olarak derlediğimiz ürünlerle Melis Sezen'in stiline hâkim olabilirsiniz. Birbirinden başarılı parçaları keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse başlıyoruz!

1. LAFABA Çapraz Askılı Elbise, siyahın asaletini yansıtıyor

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

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Ansızın planlanan davetlerin kurtarıcısı olacak düz siyah elbiseler, farklı stillerle karşımıza çıkıyor. LAFABA Çapraz Askılı Elbise, zamansız görünümü ve siyahın asil duruşuyla tarzınıza farklı bir hava katacak. Önde çift askı bulunan elbisenin sırt kısmında çapraz şerit detaylar yer alıyor. Bu şeritler elbisenin derin sırt dekoltesini tamamlarken iddialı bir stil de yaratıyor. Mini boyu ve yırtmacı ise sırt dekoltesini tamamlayarak muhteşem bir bütünlük yaratıyor. Ayrıca parça, göğüs pensleri sayesinde vücuda tam oturarak tüm hatlarınızı ortaya çıkarıyor.

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2. Bayansepeti Mini Elbise ile romantik bir görünüm yaratın

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Siyah renginin yanı sıra modeliyle de öne çıkan ve romantik bir hava yaratan Bayansepeti Mini Elbise, asil duruşuyla göz dolduruyor. Astarlanmış tül kumaşın yarattığı etki, harika bir görünüm vadediyor. Asimetrik yaka tasarımı göğüs kuplarıyla birleşerek omuz ve boyun dekoltesi oluşturuyor. Böylece elbiseye iddialı bir hava katıyor. İki göğüs arasındaki düğümün oluşturduğu pencere detayı, drapeleri vurguluyor. Drapeler sayesinde hareket kazanan elbisenin uzun kabarık tül kolu ise romantik bir stil oluşturarak dikkat çekici tarzınıza son noktayı koyuyor.

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3. Trendyolmilla Drapeli Tül Elbise, herkesin favorisi

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Drape detaylarına değinmişken Trendyolmilla Drapeli Tül Elbise'den bahsetmezsek olmaz. Parça o kadar dikkat çekici ki girdiğiniz her ortamda bir yıldız gibi parlayacağınızdan eminiz. Straplez yakası ve mini boyuyla dikkat çeken modelin göğüs bölümünde bağcık detayları yer alıyor. Elbisenin genelinde olduğu gibi kollarda da yer alan drapeler, elbiseye etkileyici bir hava katarak modeli tamamlıyor. Etek ucu, kol üstü ve yaka bölümünde yer alan tül fırfırlar, elbiseye dinamik bir çizgi çekerek daha havalı görünmenizi sağlayacak. Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyen herkesin mutlaka sahip olması gereken parçaya göz atmadan geçmeyin!

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4. Secret Passion Lingerie Omuzdan Volanlı Elbise, klasik görünümüyle çok şık

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Melis Sezen'in elbisesinde yer alan büyük çiçek detaylarını aratmayacak özelliğe sahip Secret Passion Lingerie Omuzdan Volanlı Elbise de keşfetmeniz gereken parçalar arasında yer alıyor. Spor veya gündelik kullanımdan ziyade daha klasik bir görünüme sahip olan parça, zamansız tarzlar yaratmak isteyen herkesin favorisi olacak. Esnek krep kumaştan tasarlanan elbise, vücuda oturan kalıbıyla hoş bir silüet yaratıyor. Düz asimetrik kesime sahip yaka bölümü, oluşturduğu omuz dekoltesiyle teninizin güzelliğini ortaya çıkarıyor. Bu dekolteyi ise geniş volan detaylar tamamlıyor. Böylece sade ve zamansız görünüm hareket kazanarak eşsiz bir stil oluşturuyor.

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5. HOLLY LOLLY Likralı Mini Elbise, dinamik bir tarz yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Melis Sezen'in elbisesinde yer alan detaylardan biri de uzun eldiven. HOLLY LOLLY Likralı Mini Elbise, güzel oyuncunun tercih ettiği detayları barındırdığı için bu listede yer almasaydı olmazdı. Derin göğüs dekoltesi gibi iddialı bir duruşa sahip olan parça, çapraz boyun askısıyla dekolteyi tamamlıyor. Bir eldiveni andıran kol detayları ayrı olduğundan bu parçaları istediğiniz stilde kullanmanız mümkün. Likralı kumaşa sahip olduğu için gün boyu rahatça hareket etmenizi sağlayacak ürünü özel davetlerde kullanabileceğiniz gibi farklı parçalarla tamamlayarak günlük kullanıma da uyarlayabilirsiniz.

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6. IAMNOTBASIC Boyundan Bağlamalı Midi Elbise ile cesur stilinizi yansıtmaya ne dersiniz?

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Melis Sezen'in tarzını beğendiniz ancak midi boy elbise tercih ediyorsanız IAMNOTBASIC Boyundan Bağlamalı Midi Elbise, cesur detaylarla bezenmiş harika bir parça. Midi boyuyla dikkat çeken elbise, sade görünümü ve hareketli detaylarıyla muhteşem bir uyum içerisinde. Elbisenin üst kısmında yer alan derin dekolte detayları, cesur stilini yansıtmak isteyenlerin dikkatini çekecek. Boyundan bağlamalı elbise, göğüsleri tamamen kapatarak göğüs ortasında derin bir dekolte bırakıyor. Belin iki yanında yer alan geniş pencere detayları ise sırt dekoltesiyle birleşerek iddialı stili devam ettiriyor. Siz de Melis Sezen gibi iddialı bir duruş yakalamak istiyorsanız modeli kaçırmayın!

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7. AMABILEMIA Uzun Kollu Mini Elbise de keşfedilmeyi bekleyen ürünler arasında

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

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Hem günlük hem özel günlerde kullanıma uygun stiliyle dikkat çeken AMABILEMIA Uzun Kollu Mini Elbise'yi henüz keşfetmediyseniz modele mutlaka göz atmalısınız. İddialı bir parti görünümü için ihtiyacınız olan detay ve havayı sunan elbise, oval göğüs dekoltesiyle dikkat çekiyor. Uzun kolları ve mini boyuyla muhteşem bir uyum yakalayan parça, dekoltenin yarattığı etkiyi tamamlayarak dengeli bir silüet oluşturuyor. Esnek kumaş yapısıyla hareketlerinizi kısıtlamayacak model, yumuşacık dokusuyla gün boyu konfor vadediyor. Eğer hâlâ aradığınız parçayı bulamadıysanız elbiseye şans vermeye ne dersiniz?

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8. DIDK Dantelli Elbise, sade ve şık tarzıyla göz dolduruyor

Son zamanların beğenilen ve konuşulan ismi Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Eğer Melis Sezen'in stilini beğendiniz ancak bodycon modeller yerine klasik etek duruşuna sahip elbiseleri tercih ediyorsanız DIDK Dantelli Elbise'ye şans verebilirsiniz. Transparan dantel detayıyla şık bir stil kazanan elbise, A kesimli mini eteğiyle oldukça şık. Yüksek etek beli, vücudunuzu sararak daha fit görünmenize yardım ediyor. Hem arka hem ön bölümde yer alan dantel detaylarda minik puantiyeler yer alıyor. Ayrıca gömlek yakalı üst bölümde minik bir pencere detayı da bulunuyor. Kalp şeklinde gelen göğüs kupları, zarif bir duruş sergileyerek dikkat çekici bir stil oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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